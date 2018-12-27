المطار الدولي الصويرة – موكادور يحتفل باستقباله لمائة ألف مسافر

هبة بريس

احتفل مطار الصويرة ـ موكادور الدولي، الأربعاء 26 دجنبر، ولأول مرة في تاريخ هذه المحطة الجوية، باستقباله لمائة ألف مسافر، وذلك على متن رحلة ربطت بين مدينة بوردو الفرنسية، ومدينة الصويرة.

وقد تم تنظيم حفل استقبال في المطار بهذه المناسبة بعدما حطت الطارئة التي تقل الراكب رقم مائة ألف، وذلك بمبادرة من طرف المكتب الوطني للمطارات، وبحضور عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، إلى جانب ممثلين عن السلطات الاقليمية، ومهنيي القطاع السياحي، وممثلين عن المجتمع المدني المحلي.

وقد قُدِّمت للمسافرة رقم 100 ألف، وهي تيري أنوك إيفا، الحاملة للجنسية الفرنسية، مجموعة من الهدايا من طرف كل من جمعية الصويرة موكادور، والمكتب الوطني للمطارات، ومؤسسة فندقية محلية، إضافة إلى شركة النقل الجوي ذات التكلفة المنخفضة “إيزي جيت” التي تنقلت المسافرة الفائزة بواسطتها خلال هذه الرحلة الجوية.

وأعربت الفائزة، التي تزور مدينة الصويرة لأول مرة في حياتها، في تصريح للصحافة عن فخرها الكبير بكونها اختيرت كمسافرة رقم 100 ألف التي تحل بالمطار الدولي الصويرة ـ موكادور، معتبرة أن هذا الاختيار سيجعلها تمضي إقامة رائعة واستثنائية في مدينة الرياح.

وأكدت السائحة الفرنسية، أنها تحس برغبة جامحة في اكتشاف سحر هذه المدينة الشاطئية والتاريخية، إلى جانب تعطشها للوقوف على ما يتميز به الشعب المغربي من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

ومن جهته، عبر مدير مطار الصويرة ـ موكادور، يحيى لعروس، عن اعتزازه باستقبال هذه المحطة الجوية الدولية للمسافر رقم 100 ألف، حيث اعتبر أن تحقيق هذه النتيجة يعكس التطور المضطرد الذي يشهده هذا المطار الذي ضاعف نشاطه أربع مرات خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد مستعمليه من 25 ألف إلى 100 ألف مسافر.

ونوه بالجهود المبذولة من طرف شركة “إيزي جيت” إلى جانب باقي الشركاء من اجل تطوير الربط الجوي لمدينة الصويرة، مشيرا إلى أن توقعات المكتب الوطني للمطارات بالنسبة للسنوات القادمة تهدف إلى مضاعفة حركة التنقل، مع الحرص في هذا الإطار على استمرار الشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع السياحي، وباقي المتدخلين الذين يعملون من اجل الرفع من وثيرة الربط الجوي لهذه الوجهة السياحية.

ومن جانبه أعرب رئيس المكتب التنفيذي لجمعية الصويرة موكادور، طارق العثماني، عن ارتياحه لهذا الإنجاز الذي حققه المطار الدولي لمدينة الرياح، مسجلا أن الارتفاع المحسوس في عدد الرحلات الجوية لهذه المحطة الجوية يعكس الجهود الحثيثة المبذولة من طرف مجموعة من المتدخلين من اجل تعزيز جاذبية هذه الوجهة السياحية الوطنية.

وأضاف قائلا: “وصلنا في الوقت الراهن إلى 24 رحلة أسبوعية، ويحدونا طموح لبلوغ 40 رحلة جوية في الأسبوع”، حيث أكد في هذا السياق استعداد مختلف المتدخلين لبذل مزيد من الجهود لتحقيق هذه الغاية.

للإشارة، فقد تنقل عبر مطار الصويرة ـ موكادور حتى نهاية شهر نونبر 2018 ما مجموعه 95 ألف و 31 مسافرا، ويحتل هذا المطار الرتبة 11 على الصعيد الوطني من حيث عدد المسافرين.

وارتفع عدد مسافري هذا المطار، الذي حصل على شهادة “إيزو 9001- صيغة 2008″، منذ بداية سنة 2017 بشكل ملموس .

كما تضاعف خلال السنوات العشر الأخيرة عدد مستعملي هذا المطار ثلاث مرات ليرتفع إلى 83 ألف و 414 مسافرا سنة 2017، بعدما كان عددهم في حدود 25 ألف و 795 مسافرا سنة 2007.

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