بعد تلقيه الضوء الأخضر.. الرجاء يستضيف النجم الساحلي على هذا الملعب

هبة سبور – شفيق عنوري

يستضيف الرجاء الرياضي، نظيره النجم الساحلي التونسي، برسم مباريات الدور ربع النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بعد تلقيه الضوء الأخضر من سلطات العاصمة.

وكان مسؤولو الفريق البيضاوي، يفضلون الاستضافة على ملعب العاصمة، كون طاقته الاستعابية تصل إلى 45 ألف مقعدا، وهو الأمر الذي قد يساعد في ضمان حضور جماهيري كبير خلال لقاء البطولة العربية، وقد تأتي لهم ذلك بعد موافقة سلطات الرباط على طلبهم.

وستقام مباراة الذهاب في ال26 من شهر يناير القادم، بالمغرب، فيما سيلعب لقاء الإياب يوم 8 فبراير المقبل.

يشار إلى أن الرجاء وصل إلى هذا الدور بعد عبوره الإسماعيلي المصري، بضربات الترجيح، عقب نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي

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