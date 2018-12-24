لاعب غيني على طاولة الرجاء خلال الميركاتو الشتوي

هبة سبور – شفيق عنوري

يدرس نادي الرجاء الرياضي، إمكانية التعاقد مع المهاجم الغيني عصمان باري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واقترح وكيل اللاعب على النادي “الأخضر”، ضم باري لصفوفه، خاصة أن مستقبل مهاجم الفريق محمود بنحليب ما يزال غامضا.

وسبق للاعب البالغ من العمر 27 سنة، أن حمل قمصان كل من النجم الساحلي التونسي والحزم السعودي والعروبة العماني، كما يحمل صفة الدولي مع منتخب بلاده.

ولعب باري، الملقب ب”باتو”، لعدد من الأندية الأوروبية، أبرزها من الدوري اليوناني والمجري.

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