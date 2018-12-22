مراكش.. ارتفاع عدد ليالي المبيت بالفنادق المصنفة

هبة بريس

سجل عدد ليالي المبيت بالمؤسسات الفندقية المصنفة بمراكش خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يناير وأكتوبر من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وحسب معطيات للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش ، فقد بلغ عدد ليالي المبيت بالوحدات الفندقية المصنفة بالمدينة الحمراء خلال هذه الفترة 7 ملايين و159 ألف و808 ليلة مبيت مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (6 ملايين و505 ألف و956 ليلة مبيت).

وأضاف المصدر ذاته ، أن عدد السياح الوافدين على المدينة خلال نفس الفترة عرف ارتفاعا بنسبة (زائد 13 في المائة) أي 2 مليون و125 ألف و 162 سائح مقابل مليون و912 ألف و209 سائح خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.

وسجل أعلى ارتفاع في صفوف السياح الإيطاليين (زايد 56 في المائة) ، متبوعين بالسياح الإسبان (زائد 55 في المائة) والهولنديين (زائد 43 في المائة) والوافدين من الولايات المتحدة (زائد 25 في المائة) ، ثم السياح الألمان (زائد 23 في المائة) والفرنسيين (زائد 10 في المائة)، في حين سجلت السوق البلجيكية انخفاضا ب4 في المائة. أما عدد السياح الوافدين من الدول العربية فعرف بدوره استقرارا.

وسجل شهر يونيو أقوى ارتفاع (زائد 43 في المائة)، متبوعا بشهر يناير (زائد 28 في المائة) وشهر مارس (زائد 17 في المائة) وشهر أكتوبر (زائد 12 في المائة) ، في حين عرف شهر ماي أقوى انخفاض (ناقص 5 في المائة).

وبخصوص نسبة الملء بهذه المؤسسات خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يناير وأكتوبر المنصرمين فبلغت 59 في المائة مقابل 53 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2017 .

وأشار المصدر ذاته ، إلى أن معدل الإقامة كان في حدود 3 ليالي مبيت خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية وهو نفسه المسجل خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

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