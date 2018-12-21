البوصيري يغادر لدار البقاء وسط صدمة في البيت الرجاوي

هبة بريس – القسم الرياضي

صدمة و ذهول كبيرين يعيشهما البيت الرجاوي بمختلف مكوناته بعد توصلهم صباح اليوم بخبر وفاة رشيد البوصيري أحد قيدومي المسيرين و أشهرهم و الذي يعتبر العلبة السوداء للفريق الأخضر.

و تلقى الوسط الكروي صباح اليوم خبر وفاة رشيد البوصيري عضو المكتب المسير بنادي الرجاء الرياضي و أحد مستشاري الرئيس، و ذلك في إحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.

وكان الراحل قد اشتد عليه المرض يوم الإثنين الماضي، إذ ولج إحدى مصحات مدينة الدار البيضاء لتلقي العلاجات الضرورية واستمرار تتبع حالته الصحية التي كانت تعاني خاصة على مستوى القلب، قبل أن ينتقل إلى جوار ربه صباح هذا اليوم.

و يعتبر رشيد البوصيري أحد أقدم مسيري الرجاء، و كانت آخر صوره المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي و هو يفوز بآخر لقب قاري للنسور وهو مسيرا داخل المكتب الحالي ، علما أنه كان حاضرا في أول لقب للرجاء سنة 1989 بوهران.

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