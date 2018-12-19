نبيل درار قريب من العودة للدوري البلجيكي

هبة سبور

أفادت مصادر إعلامية تركية أن الدولي المغربي نبيل درار لاعب نادي فنربخشه التركي لكرة القدم، اقترب من العودة إلى الميادين , وكشفت ان درار سيعود إلى فريقه السابق كلوب بروج البلجيكي، مضيفة أن المفاوضات تسير وبنسبة كبيرة في اتجاه الدفاع عن قميص الفريق بعد الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان درار لعب لكلوب بروج في الفترة الممتدة ما بين 2008 و2012، قبل أن ينتقل إلى موناكو الفرنسي، علما أنه مرتبط مع فنربخشه بعقد يمتد إلى غاية العام 2020.

يشار إلى أن كلوب بروج يضم بين صفوفه الدولي سفيان أمرابط، الذي انضم إليه بداية الموسم الحالي قادما من فاينورد روتردم الهولندي.

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