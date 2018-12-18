رغم غياب عناصر أساسية ..حسنية أكادير تفوز على مولودية وجدة

هذا ويغيب عن اللقاء أيضا كل من اللاعبين الأساسيين في فريق الحسنية، كريم البركاوي والملوكي بسبب الاصابة.

وانتهى اللقاء الذي جمع الفريقي بنتيجة هدف لصفر لصالح فريق حسنية أكادير، حيث عرف الشوط الأول تكافؤا في الفرص بين الفريقين، و استطاع الفريقان خلق مجموعة من الفرص لكنها لم تكن كافية لتغيير النتيجة، لتنتهي الجولة الأولى بالتعادل السلبي.

وخلال بداية الجولة الثانية، أضاع اللاعب الفلسطيني ماهر ضربة جزاء، حيث سيطر الفريق السوسي على مجريات اللقاء بحثا عن نقط الفوز، مما دعا بالمدرب كاموندي الى اجراء تغيير طكتيكي باقحام كل من الشاوش والداودي مكان الفلسطينيان تامر وماهر، غير أن الفريق الوجدي وبعد تضييع ضربة الجزاء انتفض شيئا ما للضغط على الحسنية عبر محاولات قليلة لكنها اصطدمت بدفاع متماسك للسوسيين.

وفي الدقيقة الثمانين من المقابلة سجل اللاعب بدر كشاني هدف الحسنية الذي الهب مدرجات ملعب أدرار.

تجدر الاشارة إلى أن اللقاء عرف تحكيما جيدا بقيادة الحكم بوسليم وبمساعدة ياسين الضميري و محمد قنفود، حيث كانت قراراتهم صحيحة في جميع التدخلات.