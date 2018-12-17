مواجهات نارية للاعبين المغاربة في دوري أبطال أوروبا

شفيق عنوري

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، التي سحبت اليوم الإثنين، بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية للمحترفين المغاربة.

وسيواجه أياكس أمستردام الذي يضم الدوليان المغربيان، حكيم زياش ونصير المزراوي، العملاقة الإسباني ريال مدريد حامل لقب آخر ثلاثة نسخ من البطولة.

وسيلاقي قائد المنتخب المغربي ومدافع يوفنتوس الإيطالي، عملاقا إسبانيا آخر، وهو أتلتيكو مدريد، في مباراة تعد بالكثير.

يسعى صاحب أقوى انطلاقة في الدوريات الخمسة الكبرى، إلى الذهاب بعيدا في دوري الأبطال، في ظل تواجد هداف المسابقة التاريخي كريستيانو رونالدو في صفوفه.

وسيقابل أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند الألماني، توتنهام الإنجليزي، في مباراة ملتهبة.

ويقدم حكيمي موسما رائعا مع دورتموند، حيث ساهم في التألق الذي أظهره “أسود الفيستيفال” على مستوى الدوري الألماني ودوري الأبطال.

وفي مباراة صعبة للغاية، يواجه أمين حاريث وحمزة منديل، لاعبا شالكه الألماني، العملاق الإنجليزي، مانشستر سيتي، الذي تبدو حظوظه الأوفر للعبور لربع النهائي.

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