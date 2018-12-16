وزير خارجية تركيا : ترامب سيسلمنا فتح الله غولن

هبة بريس – وكالات

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأحد 16 دجنبر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على تسليم الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تحمله تركيا المسؤولية عن محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.

وخلال زيارته لمؤتمر منتدى الدوحة، قال جاويش أوغلو إن ترامب “قال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما قابلناه المرة الأخيرة في بوينس أيرس، إنهم يعملون على هذا الأمر، لكننا يجب أن نرى خطوات ملموسة”.

ويأتي كلام جاويش أوغلو في إشارة إلى اللقاء الذي جمع الرئيسين التركي والأمريكي أثناء قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. وأضاف أوغلو:” توقعاتنا واضحة للغاية، وهي تسليم هذا الرجل والآخرين الذين ينتمون إلى منظمته إلى تركيا”.