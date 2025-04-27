بنكيران والديمقراطية على مقاس حزبه
سعيد الوردي
يعود عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مرة أخرى ليثير الجدل بتصريحاته حول الديمقراطية في المغرب. فبعدما خسر حزبه الانتخابات الأخيرة بطريقة واضحة لا تحتمل التأويل، خرج بنكيران ليعتبر أن المسار الديمقراطي في البلاد قد تعرض لهزّات، وأن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا بعودة حزبه إلى الحكم.
هذا الطرح يكشف بوضوح عن عقلية احتكار الحقيقة والديمقراطية، وكأن إرادة الشعب المغربي لا تُحترم إلا إذا جاءت في صالح حزب العدالة والتنمية. فبنكيران، الذي قضى وحزبه عشر سنوات في تسيير الشأن العام، تناسى أو تجاهل ما تركه من إرث ثقيل على المغاربة: تمرير قانون التقاعد المجحف، فرض نظام التعاقد الذي فجر احتجاجات واسعة في صفوف الشباب، وتعامل ببرودة مع أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة.
ليس غريبًا أن يعتبر بنكيران أن الديمقراطية ترتبط بفوز حزبه، طالما أن حزبه استغل الخطاب الديني في العمل السياسي، واحتكر الحديث باسم القيم والأخلاق، بينما في الواقع كانت سنوات حكمه حبلى بالكوارث الاجتماعية والاقتصادية. اليوم، وهو خارج السلطة، يحاول أن يُقنع الرأي العام بأن الديمقراطية مختطفة فقط لأنه خسر الانتخابات، متناسياً أن المغاربة عاقبوه في صناديق الاقتراع بعد أن جربوه عشر سنوات كاملة.
إن المغاربة اليوم أكثر وعياً، ولم يعودوا يقبلون أن يُستغَل الدين لتحقيق مكاسب سياسية، ولا أن يتم التعامل معهم وكأنهم مجرد “بلداء” يسهل خداعهم بالشعارات البراقة. التجربة أثبتت أن الشعارات لا تبني اقتصاداً ولا تحقق العدالة الاجتماعية.
بنكيران اليوم يبدو وكأنه يرفض أن يعترف بأن زمنه قد ولى، وأن الشعب المغربي اختار التغيير، ويريد بناء ديمقراطية حقيقية تحترم إرادته، لا ديمقراطية تُفصل على مقاس حزب بعينه.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
15 تعليقات
الديمقراطية الحقيقية هي تحترم إرادة الشعب ماشي تبكي ملي تخسر.
واقيلا ناسي السي بنكيران بلي المغاربة مابقاوش كايتيقو فالهدرة الخاوية.
بنكيران بحالو بحال المسرحية لي تسالات وبقا غير كيهدر مع راسو.
اللي دمر التقاعد وجاب التعاقد وباع التعليم آش كيتسنى منو الشعب.
سي بنكيران الشعب فاق وعاق بيكم وبالوعود الكاذبة ديالكم.
تاريخكم الأسود مع المغاربة عمرهم ينساه ولايغتفر ليكم.
لي دار الأزمة وشرّد الشباب اليوم جاي كيعاير الديمقراطية.
كنتي فالحكومة وما درتي والو واليوم باغي ترجع بالدعاء والكلام الفارغ.
مجرد ملاحظة. صاحب المقال يقول ان المغاربة ليسوا بلداء.وهم فعلا ليسوا بلداء ليصدقوا كل مايقال .فقط، باستعمال غير شوية ديال العقل لو بنكيران هو سبب مشكل التقاعد فلماذا لا يتم التراجع عنه حاليا. اذا كان بنكيران هو من خلق مشكل تحرير المحروقات فلماذا لا يتم التراجع عنه.
بنكيران بقى عايش فالأوهام ديالو وماباغيش يعترف بالخسارة ديال الحزب ديالو.
سنوات حكمكم كانت كارثية على المغاربة ومازال زايدين فيه بلا حشمة.
تستغلو الدين للوصول للسلطة ومنين طيحتو كتقولو الديمقراطية ماتت.
اللي خدا عشر سنين وهو كيدمر فهاد البلاد آش بقى ليه يزايد علينا.
حزبكم تفضح وبان المستور والشعب قال كلمتو بيديه.
الديمقراطية ماشي لعبة كتربحها بوحدك أو كتطعن فيها ملي تخسر.