وزير الثقافة يستقبل نظيره المصري ويكرم يحيى الفخراني في معرض الكتاب الدولي (صور)

هبة بريس-إ.السملالي

في إطار الانفتاح الثقافي وتعزيز أواصر التعاون العربي المشترك، استقبل وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، نظيره المصري، السيد أحمد فؤاد هنو، الذي حلّ بالمملكة المغربية في زيارة رسمية بمناسبة الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنعقد بالرباط.

وتأتي هذه الزيارة لتؤكد عمق الروابط الثقافية التي تجمع بين المغرب ومصر، وتجسد حرص البلدين على تعزيز الشراكة في مجالات النشر، والإبداع الفني، وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات الثقافية.

وخلال هذا اللقاء، كان لوزير الثقافة المغربي شرف الترحيب بالدكتور والفنان القدير يحيى الفخراني، الذي تم تكريمه من قبل منظمة الألكسو، تقديراً لعطائه الفني ومسيرته الحافلة. وقد عكست هذه اللحظة رمزية ثقافية قوية، كرّمت الإبداع العربي في أحد أبرز محافله.

وعقب اللقاءات الرسمية، قام الوفد بجولة ميدانية داخل أروقة المعرض، اطلع من خلالها على أبرز الإصدارات الجديدة، وتبادل أطراف الحديث مع عدد من الناشرين والمبدعين المغاربة والعرب، في لحظة جسدت روح الحوار والانفتاح الثقافي الذي يميز هذه التظاهرة الدولية.

ويُعد هذا الحدث تأكيداً جديداً على دور المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط كمنصة حوار كبرى، وفضاء يتجاوز حدود الورق ليُعانق قيم التبادل والتلاقي الثقافي بين الشعوب.