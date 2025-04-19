close button
هذه حقيقة عمل الفنانة فاطمة عاكف في حقول الفراولة بإسبانيا

هذه حقيقة عمل الفنانة فاطمة عاكف في حقول الفراولة بإسبانيا

19 أبريل، 2025 - 2:50 مساءً
26

هبة بريس

بمجرد تداول صورة للممثلة المغربية فاطمة عاطف وسط حقل للفراولة، حتى اشتعلت مواقع التواصل بالتعليقات والتخمينات. البعض سارع إلى الجزم بأن الفنانة اضطرت لترك الساحة الفنية والعمل في الفلاحة بإسبانيا، في مشهد درامي رسمته الإشاعة وصدّقه كثيرون.

لكن خلف الكواليس، كانت الحقيقة مختلفة تمامًا, الصورة، التي أثارت كل هذا الجدل، لم تكن سوى لقطة من كواليس تصوير عمل تلفزيوني جديد، تؤدي فيه عاطف أحد أدوارها الفنية، فيما السيدة التي رافقتها في المشهد تنتمي لطاقم العمل.

و تبين أن فاطمة عاطف لا تزال تشتغل كموظفة في وزارة الثقافة بمدينة مكناس، وتتقاضى أجراً قارا، ولا علاقة لها بما تم ترويجه من روايات خيالية.

القصة، وإن كانت عابرة، تضعنا من جديد أمام سؤال قديم: لماذا تنتشر الإشاعة أسرع من الحقيقة؟ وكيف تحولت صورة بسيطة من كواليس عمل فني إلى حكاية اختلقها الخيال الرقمي؟

ربما كانت مجرد لحظة عابرة في الزمن، لكن وقعها كان ثقيلاً على فنانة لم تقل شيئاً، ووجدت نفسها فجأة في قلب عاصفة لا تشبهها.

19 أبريل، 2025 - 2:50 مساءً
26

مقالات ذات صلة

"سكيزوفرين" يصاب بشلل نصفي والجمهور يتفاعل بالدعاء

“سكيزوفرين” يصاب بشلل نصفي والجمهور يتفاعل بالدعاء

2025-04-19 / 17:55
بعد غيابها… روعة بيوتي تطمئن متابعيها وتطلب الدعاء

بعد غيابها… روعة بيوتي تطمئن متابعيها وتطلب الدعاء

2025-04-19 / 17:12
معرض الكتاب الدولي

وزير الثقافة يستقبل نظيره المصري ويكرم يحيى الفخراني في…

2025-04-18 / 22:52
إلغاء حفل “طوطو” بمدينة طنجة.. والفنان يعتذر لجمهوره

إلغاء حفل “طوطو” بمدينة طنجة.. والفنان يعتذر لجمهوره

2025-04-18 / 17:51
هدى سعد تسدل الستار على مهرجان " الربيع الدامج " بتطوان

هدى سعد تسدل الستار على مهرجان ” الربيع الدامج…

2025-04-18 / 14:16
هند السداسي: "الحياة قبل السوشيال ميديا كانت أحسن"

هند السداسي: “الحياة قبل السوشيال ميديا كانت أحسن”

2025-04-18 / 12:51
انطلق فنيا من فيلم "الإرهاب والكباب".. من هو الفنان المصري الراحل سليمان عيد؟

انطلق فنيا من فيلم “الإرهاب والكباب”.. من هو الفنان…

2025-04-18 / 11:49
وفاة الفنان المصري سليمان عيد إثر أزمة قلبية مفاجئة

وفاة الفنان المصري سليمان عيد إثر أزمة قلبية مفاجئة

2025-04-18 / 09:15
الأيام الثقافية

الحسيمة تحتفي بالإبداع المتوسطي في الأيام الثقافية الفرنسية-المغربية

2025-04-18 / 00:01
رجاء بلمير ولطيفة رأفت

هل هناك أزمة خفية بين رجاء بلمير ولطيفة رأفت؟

2025-04-17 / 21:36

‫26 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى