هذه حقيقة عمل الفنانة فاطمة عاكف في حقول الفراولة بإسبانيا

هبة بريس

بمجرد تداول صورة للممثلة المغربية فاطمة عاطف وسط حقل للفراولة، حتى اشتعلت مواقع التواصل بالتعليقات والتخمينات. البعض سارع إلى الجزم بأن الفنانة اضطرت لترك الساحة الفنية والعمل في الفلاحة بإسبانيا، في مشهد درامي رسمته الإشاعة وصدّقه كثيرون.

لكن خلف الكواليس، كانت الحقيقة مختلفة تمامًا, الصورة، التي أثارت كل هذا الجدل، لم تكن سوى لقطة من كواليس تصوير عمل تلفزيوني جديد، تؤدي فيه عاطف أحد أدوارها الفنية، فيما السيدة التي رافقتها في المشهد تنتمي لطاقم العمل.

و تبين أن فاطمة عاطف لا تزال تشتغل كموظفة في وزارة الثقافة بمدينة مكناس، وتتقاضى أجراً قارا، ولا علاقة لها بما تم ترويجه من روايات خيالية.

القصة، وإن كانت عابرة، تضعنا من جديد أمام سؤال قديم: لماذا تنتشر الإشاعة أسرع من الحقيقة؟ وكيف تحولت صورة بسيطة من كواليس عمل فني إلى حكاية اختلقها الخيال الرقمي؟

ربما كانت مجرد لحظة عابرة في الزمن، لكن وقعها كان ثقيلاً على فنانة لم تقل شيئاً، ووجدت نفسها فجأة في قلب عاصفة لا تشبهها.