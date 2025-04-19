هذه حقيقة عمل الفنانة فاطمة عاكف في حقول الفراولة بإسبانيا
هبة بريس
بمجرد تداول صورة للممثلة المغربية فاطمة عاطف وسط حقل للفراولة، حتى اشتعلت مواقع التواصل بالتعليقات والتخمينات. البعض سارع إلى الجزم بأن الفنانة اضطرت لترك الساحة الفنية والعمل في الفلاحة بإسبانيا، في مشهد درامي رسمته الإشاعة وصدّقه كثيرون.
لكن خلف الكواليس، كانت الحقيقة مختلفة تمامًا, الصورة، التي أثارت كل هذا الجدل، لم تكن سوى لقطة من كواليس تصوير عمل تلفزيوني جديد، تؤدي فيه عاطف أحد أدوارها الفنية، فيما السيدة التي رافقتها في المشهد تنتمي لطاقم العمل.
و تبين أن فاطمة عاطف لا تزال تشتغل كموظفة في وزارة الثقافة بمدينة مكناس، وتتقاضى أجراً قارا، ولا علاقة لها بما تم ترويجه من روايات خيالية.
القصة، وإن كانت عابرة، تضعنا من جديد أمام سؤال قديم: لماذا تنتشر الإشاعة أسرع من الحقيقة؟ وكيف تحولت صورة بسيطة من كواليس عمل فني إلى حكاية اختلقها الخيال الرقمي؟
ربما كانت مجرد لحظة عابرة في الزمن، لكن وقعها كان ثقيلاً على فنانة لم تقل شيئاً، ووجدت نفسها فجأة في قلب عاصفة لا تشبهها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
26 تعليقات
موقف يحترم ويعكس التواضع والإرادة
الصورة التي صنعتها فاطمة عاكف في الحقول أبلغ من ألف خطاب
خطوة جريئة تكسر الصورة النمطية عن الفنانات
العمل في الفلاحة ليس عيبًا بل مصدر فخر
لا عيب في العمل بل العيب في نظرة المجتمع
قصتها تلهم شبابًا كثيرين في زمن الفرص المحدودة
الفلاحة أفضل بكثير من الموظفة . فالاولى تنتج سلة الغذاء والثانية تستهلكها
الانتقال من الشهرة إلى الفلاحة يتطلب شجاعة
رسالة قوية لكل من يربط الكرامة بالمهنة
أ
المجتمع بحاجة إلى أمثالها في تحطيم الأحكام المسبقة
فنانة بمواقفها وليست فقط بأعمالها
فاطمة أثبتت أن العمل ليس حكرًا على طبقة دون أخرى
اختيارها يعكس وعيًا حقيقيًا بالواقع الاقتصادي
مثال للمرأة المكافحة والمستقلة
خروجها من دائرة الأضواء لا يعني نهاية الكرامة
التواضع في زمن التفاخر قيمة نادرة
احترام كبير لكل من لا يخجل من التعب في سبيل العيش
الفن لا يضمن الاستقرار المالي، والعمل البديل ضروري
العمل في الحقول أكثر شرفًا من انتظار المساعدة
البعض قد يراها خطوة للخلف لكنها بالحقيقة قفزة للأمام
كسب القوت بالحلال أفضل من حياة التظاهر
تصرفها يعكس قوة الشخصية وعدم الاتكال
فاطمة عاكف قدمت درسًا في الكرامة والعمل الشريف
فاطمة اختارت الطريق الصعب لكنها كسبت الاحترام