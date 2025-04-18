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إلغاء حفل “طوطو” بمدينة طنجة.. والفنان يعتذر لجمهوره

إلغاء حفل “طوطو” بمدينة طنجة.. والفنان يعتذر لجمهوره

18 أبريل، 2025 - 5:51 مساءً
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هبة بريس-إ.السملالي

أعلنت الشركة المنظمة لحفل مغني الراب المغربي طه فحصي، الشهير بـ”الغراندي طوطو”، عن إلغاء الحفل الذي كان من المرتقب تنظيمه مساء السبت بمدينة طنجة، مرجعة السبب إلى ظروف خارجة عن إرادة الفنان.

وحسب المعلومات ، فإن الإلغاء جاء بسبب الأشغال الجارية بالقرية الرياضية المرتبطة بالتحضير لكأس أمم إفريقيا، والتي كانت تحتضن القاعة المخصصة للحفل.

كما أكدت الجهة نفسها أن جميع التذاكر التي تم اقتناؤها ستُعوَّض بالكامل، سواء تم شراؤها عبر المنصات الإلكترونية أو من نقاط البيع المعروفة.

وفي تفاعل سريع، نشر “طوطو” رسالة اعتذار عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، أوضح فيها أن التحضيرات من جانبه كانت مكتملة، قائلاً: “أنا ما كنت مسؤول على حتى حاجة، كنت موجود، والفريق ديالي حاضر، وحتى ناس جايين من برا، ولكن ماشي مشكل، التعويض مضمون”

إلغاء حفل “طوطو” بمدينة طنجة.. والفنان يعتذر لجمهوره

إلغاء حفل “طوطو” بمدينة طنجة.. والفنان يعتذر لجمهوره

18 أبريل، 2025 - 5:51 مساءً
0

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