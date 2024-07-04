بحث سبل تعزيز التعاون المغربي اللبناني في مجال النقل

شكل تعزيز التعاون بين المغرب ولبنان في مجال النقل محور المباحثات التي جرت، اليوم الخميس بالرباط، بين وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، ووزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية.

وأجريت هذه المباحثات على هامش الدورة الـ28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني.

وقال السيد حمية، في تصريح للصحافة، أنه تم التأكيد، خلال هذا اللقاء، بالخصوص على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي من خلال الربط الجوي بين مطارات المملكة ومطار رفيق الحريري في بيروت، وكذا في قطاع النقل البحري.

وأشار إلى أنه وجه الدعوة إلى السيد عبد الجليل للقيام بزيارة إلى لبنان بهدف تعميق المباحثات حول تعزيز هذا التعاون.

كما هنأ الوزير اللبناني المغرب على حسن تنظيم أشغال الدورة ال28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، مجددا شكره للمملكة على المساعدة التي قدمتها لبلاده، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت سنة 2020.

من جهته، ذكر السيد عبد الجليل بعلاقات الأخوة المتينة التي تربط المغرب ولبنان، مشيرا إلى أن هذه المباحثات شكلت مناسبة للاتفاق على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل.

وأوضح أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بإعادة الربط الجوي بين البلدين وتعزيز التعاون البحري بين الموانئ المغربية واللبنانية.

من جهة أخرى، أجرى السيد عبد الجليل بعد ذلك مباحثات مع نائب وزير النقل الماليزي داتوك حاجي حسبي بن حاجي حبيب الله حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل