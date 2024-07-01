عدم توفير تذاكر نقل جوي لأبناء الجالية بأسعار معقولة يصل البرلمان

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هبة بريس / الرباط / الصورة تعبيرية

قالت باتا فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ان الأثمنة الحالية لسعر تذاكر النقل الجوي جد مرتفعة، وخصوصا بالنسبة للعائلات الكبيرة، داعية وزير النقل إلى أن يتم وضع تذكرة تفضيلية لكل فرد مرة واحدة في السنة، وصولا إلى وضع دراسات استباقية لحل إشكالية نقل الجالية عبر النقل الجوي.

واشارت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، 01 يوليوز 2024، إن الوزارة تكتفي بتحسيس الشركات والتبرير لها بأن السوق محررة، وتخضع للعرض والطلب، فهذا يضرب في الصميم مجهودات بلادنا لربط الجالية بوطنها خصوصا الجيل الثاني والثالث، كما لا يتوافق مع تطلعات بلادنا السياحية.

وأوضحت عضو المجموعة النيابية أن هذه المعاناة التي تكابدها الجالية ليست بجديدة، وتقع كل سنة، منتقدة نَظر الحكومة إليها كمجرد بقرة حلوب، خاصة وأنها وفرت 117 مليار درهم من العملة

ونبهت النائبة البرلمانية إلى أن جلالة الملك تساءل في خطاب 20 غشت 2022 عن ما تم توفيره لأبناء الجالية المغربية بالخارج، لتوطيد ارتباطهم ببلادهم، مشيرة إلى أن الحكومة ساهمت في هذه السنة وفي التي قبلها في دعم الخطوط الجوية المغربية، متسائلة عن أثر هذه المساهمة على أفراد الجالية.