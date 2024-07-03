أمن مطار طنجة يعتقل مواطنا إسبانيا مبحوث عنه دوليا

هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، يوم أمس الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، من توقيف مواطن إسباني يبلغ من العمر 44 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بدولة أندورا.‎

وقد جرى توقيف المعني بالأمر مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من إسبانيا، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بأندورا، وذلك لتنفيذ عقوبة سجنية صادرة في حقه.

ويشتبه في ارتباط الأجنبي الموقوف بشبكة إجرامية نفذت عمليات للتهريب الدولي للكوكايين والحشيش والإكستازي وللمخدرات التركيبية “Méthamphétamines”، كانت تنشط ما بين إسبانيا وأندورا، علاوة على قيامها بتبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة أندورا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.