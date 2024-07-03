برشيد.. رئيس الجماعة يمهل الباعة المتجولين عشرة أيام للإفراغ

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أصدر مجلس جماعة برشيد إعلانا مذيلا بتوقيع الرئيس، أنذر من خلاله الباعة المتجولين و منحهم مهلة لإفراغ الشوارع قبل اتخاذ المتعين في حقهم.

و في هذا الصدد، جاء في إعلان جماعة برشيد أنه يتعين على الباعة الجائلين الذين يستغلون الفضاءات المحاذية بالأخص لسوق إدريس الحريزي بالحي الحسني إفراغ الشارع العام.

و منح رئيس مجلس جماعة برشيد للباعة أصحاب “الفراشة” مهلة عشرة أيام قبل سحب حق الاستغلال، علما أن مدينة برشيد باتت تسهد تناميا ملحوظا للباعة المتجولين.