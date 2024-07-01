بنسعيد يشتكي من “الفوضى” داخل مواقع التواصل الاجتماعي

2024-07-01 / 16:33
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هبة بريس – الرباط

تحدث وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حول عدد من الممارسات والتجاوزات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بنسعيد في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “كنتافقو جميعا على وجود نوع من الفوضى داخل مواقع التواصل التواصل الاجتماعي بسبب محتوى زائف أو يمس يالحياة الخاصة للأفراد.”

وأضاف الوزير قائلا “وجب التذكير على للمواطنين والمواطنات الحق في اللجوء الى القضاء، حيث أن القانون الجنائي يعاقب على جميع الافعال والمحتويات المنشورة الخادشة بالحياء و المحرضة على العنف الجنسي”، مشيرا الى أن الوزارة تشتغل على عدد من المبادرات لنشر محتوى ايجابي في الإنترنت، ومشددا على أن المسؤولية مجتمعة للحد من هذه الممارسات المرفوضة.

2024-07-01 / 16:33
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