ضبط كمية من مخدر “الشيرا” داخل شاحنة بميناء طنجة المتوسط

مكنت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، نهاية الأسبوع المنصرم، عن إحباط محاولة تهريب 115 كيلوغرام من مخدر الشيرة على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع تحمل لوحات ترقيم مسجلة بالمغرب.

وأسفرت هذه العملية مكنت عن حجز كميات المخدرات المهربة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن الهيكل الحديدي للشاحنة، كما أسفرت إجراءات البحث عن توقيف سائقها، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 43 سنة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.