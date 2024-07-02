الناظور .. الجفاف يدمر 80% من الضيعات الفلاحية وأصحابها يطالبون بالتدخل

هبة بريس – وجدة

يعيش عدد من الفلاحين بجماعة تزطوطين ومنطقة سهل كرت وبوعرك وزايو بإقليم الناظور معاناة كبيرة بسبب ندرة مياه السقي، الموجهة لضيعات العنب والشمندر بالمنطقة، وكذا ارتفاع أسعار المواد الفلاحية.

وأصبح عدد من الفلاحين بالمنطقة خصوصا بجماعة تزطوطين، مهددين بالإفلاس والسجن بسبب قطع مياه السقي عن ضيعاتهم الفلاحية من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ملوية ببركان ووكالة الحوض المائي لملوية.

وتسبب مشكل قطع مياه السقي عن ضيعات العنب بتزطوطين في ضياع ما يقارب 1500 هكتار من العنب وتسريح أزيد من 10 ألف عامل فلاحي، كانوا يشتغلون سنويا بضيعات العنب والشمندر، حيث اضطر أصحاب هذه الضيعات إلى تسريح العمال وتشغيل عدد محدد فقط.

وأكد عمال بضيعات فلاحية بجماعة تزطوطين، على أن الفلاحين بالمنطقة يعانون بشكل كبير جراء وقف مياه السقي بالمنطقة التي تعد من بين أكثر المناطق المعروفة بالفلاحة على المستوى الجهوي والوطني، مطالبين عامل إقليم الناظور ووالي الجهة ومسؤولي وزارة الفلاحة التدخل العاجل.

كما طالب العمال المعنيون، الجهات المسؤولة بتدارك هذا الوضع القائم، وتزويد المنطقة بالمياه الكافية لهذه المنطقة، وانقاذ مورد رزقهم الوحيد، في ظل غياب بديل آخر يمكنهم من إعالة أسرهم و ذويهم.

وأشار فلاحو المنطقة، أن سد واد زا بإقليم تاوريرت يتوفر على نسبة 100% من المياه، أي حوالي 100 مليون متر مكعب، وهو ما سياسهم في تمكين سد مشرع حمادي وسد محمد الخامس بمياه السقي، مطالبين بتمكينهم من مياه السقي، ملوحين في ذات الصدد بخوض أشكال احتجاجية في حال عدم استجابة الجهات المسؤولة لندائهم.