بعد حصوله على البكالوريا من داخل السجن بميزة حسن ..الزفزافي يشكر المهنئين

هبة بريس – قسم التحرير

وجه ناصر الزفزافي قائد حراك الريف والمعتقل حاليا بسجن طنجة(2) ، الشكر والامتنان الى كل المهنئين بعد حصوله على شهادة البكالوريا بميزة حسن.

ونشر أحمد الزفزافي والد ناصر ،رسالة إبنه على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك جاء فيها :” بمناسبة حصولي على شهادة الباكالوريا في السجن ، اتقدم بالشكر الى كل من بعث لي بتهنئة سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتدوينة خاصة، او بتعليق على الخبر، او باتصال هاتفي مع عائلتي، او باية وسيلة اخرى متاحة، اقف لكل هؤلاء وقفة شاكر ممتن وبكل صدق، لان ذلك اعتبرته بمثابة اوسمة تشريف لي لتزدادوا حبا في اعماق قلبي،فألف شكر ياعزائي، وان بقينا على قيد الحياة سنلتقي في لحظات يملؤها الحب وللسلام، وكم اتمنى ان اراكم جميعا، تحياتي لكم.”

وكان ناصر الزفزافي قد اجتاز امتحانات الدورة العادية الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا بنجاح ، حيث حصل على معدل 14.30 في شعبة الآداب والعلوم الإنسانية .

واجتاز الزفزافي الامتحان رفقة نزلاء آخرين تمكن ثلاث منهم بينهم الزفزافي من اجتياز الاختبار الوطني للبكالوريا بنجاح ، وذلك بعد 24 سنة من مغادرته أقسام الدراسة ومرور سنوات على تواجده رهن الاعتقال .