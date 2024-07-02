كانت في طريقها للمستهلكين.. سلطات المضيق تحجز أزيد من 300 كلغ من اللحوم الفاسدة

2024-07-02 / 15:23
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هبة بريس

تمكنت مصالح السلطة المحلية بمدينة المضيق، من حجز أكثر من 300 كيلوغرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، والتي تم الحصول عليها من عمليات ذبيحة سرية قادمة من الأسواق الأسبوعية.

وحسب مصدر مطلع، فقد تم توقيف صاحب السيارة الذي كان يقوم بتوزيع هذه اللحوم الحمراء على بعض المطاعم والمحلات للأكلات الخفيفة في ظروف مضرة بالصحة.

وتم ضبط المتهم في حالة تلبس وهو يوزع اللحوم غير الصالحة على المحلات، مما شكل خطرًا كبيرًا على صحة المستهلكين. وأكدت السلطات المحلية أن هذه اللحوم تم نقلها إلى المستودع البلدي، حيث ستخضع لتحاليل مخبرية دقيقة من قبل مصلحة حفظ الصحة والمنتوجات الغذائية بالمدينة.

2024-07-02 / 15:23
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‫2 تعليقات

  1. كيف يسمحون لانفسهم لفعل متل هاته الافعال في هؤلاء المواطنين ويسببون لهم في الموت او التسمم

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