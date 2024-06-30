رئيس جهة العيون يعزي الملك في وفاة الأميرة لالة لطيفة

تقدم رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء حمدي ولد الرشيد، بأحر تعازيه للملك محمد السادس وللأسرة الملكية، وذلك على إثر وفاة ”صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا لطيفة حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله“.

وجاء في التعزية، :”وبهذه المناسبة الأليمة يعرب رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، باسمه وباسم أعضاء وعضوات مجلس الجهة، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولأفراد الأسرة الملكية الشريفة وللشعب المغربي قاطبة، عن أصدق التعازي والمواساة في هذا المصاب الأليم“.

وأضافت التعزية :” متضرعين إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يتقبلها في عداد الصالحين ويمطرها بشآبيب رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

وجاء في الختام :” سائلين الله العلي القدير أن يرزق جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين، وأفراد أسرته الكريمة الصبر والسلوان، وأن يديم على جلالته نعمة الصحة والعافية ويبارك في عمره، وأن يقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وبصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا خديجة، وأن يشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير“.