في ظروف غامضة..إقدام تلميذة على الانتحار بالقصر الكبير

2024-06-27 / 21:14
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هبة بريس – مكتب طنجة

أقدمت تلميذة يوم أمس الأربعاء على وضع حد لحياتها شنقا داخل منزل أسرتها الكائن بحي ألباريو بمدينة القصر الكبير في ظروف وصفت بالغامضة .

وقالت مصادر محلية إن الهالكة هي تلميذة تبلغ من العمر 15 سنة كانت تتابع دراستها بثانوية أحمد الراشدي حيث وجدت جثة معلقة بواسطة حبل لفته الى رقبتها .

وقد تم اخطار السلطات الأمنية التي حضرت الى عين المكان المعاينة الجثة ونقلها صوب مستودع الأموات بمستشفى القصر الكبير فيما تم فتح تحقيق تحت اشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات اقدام الهالكة على الانتحار .

2024-06-27 / 21:14
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