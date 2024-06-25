خلال 24 ساعة.. أمن مراكش يوقف 61 شخصا مبحوثا عنه وطنيا

أفاد مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمنطقة جليز، تمكنت أمس الاثنين خلال 24 ساعة من إيقاف 14 مبحوث عنه على الصعيد الوطني والمحلي و47 شخص في قضايا تلبسية تتوزع أساسا بين ترويج وحيازة المخذرات والأقراص المهلوسة والسرقات إضافة إلى السياقة الإستعراضية، تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية كل حسب المنسوب إليه.

كما تمكنت المصالح الأمنية من ضبط 39 حالة تشرد و9 حالة خلل عقلي تمت مساعدتهم على الإيواء بالمؤسسات الخاصة بهم.

أما في الشق المتعلق بالمخالفات المرورية ، فقد تم تحرير 139 مخالفة ضمنها 89 مخالفة خاصة بالدراجات النارية مابين سحب واستخلاص والسياقة الاستعراضية والإحالة على المحجز البلدي لمن استوجب هذا الإجراء القانوني.