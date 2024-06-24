ميدلت.. اندلاع حريق ضخم بسويقة بمنطقة بومية قرب المحطة الطرقية.

2024-06-24 / 21:20
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ع محياوي _ هبة بريس

نشب حريق ضخم في ظروف غامضة بسويقة قرب المحطة الطرقية بمنطقة بومية إقليم ميدلت صباح اليوم الإثنين 24 يونيو الجاري، وأتت ألسنة لهيب النيران على عدد كبير من العربات وأماكن مختلفة تعرض فيها عدة منتوجات .

الحريق وحسب مصدر ” هبة بريس ” لم يخلف خسائر بشرية، ولكن خلف أضرار مادية كبيرة للمتضررين ، قبل السيطرة عليه من طرف عناصر الوقاية المدنية .

هذا وقد فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحريق الذي تبقى أسبابه مجهولة

2024-06-24 / 21:20
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