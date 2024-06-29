مسخوط الوالدين يق.تل والده بمنطقة عين النقبي بفاس

ع محياوي _ هبة بريس

أجهز شاب، يوم أمس الجمعة 28 يونيو الجاري، على والده بالسلاح الأبيض بمنطقة عين النقبي بمقاطعة جنان الورد بفاس، وذلك في ظروف شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي من قبل المصالح الأمنية.

مصادر ” هبة بريس ” أفادت أن شابا دخل في خلاف حاد مع والده، مساء يوم أمس الجمعة، بـ”جنان السني ” بمنطقة عين النقبي، ، قبل أن يوجه إليه طعنات خطيرة بواسطة سكين، ثم تركه مدرجا في دمائه يصارع الموت .

وفور علمهم بالحادث، حلت العناصر الأمنية للقيام بالمتعين وفتح تحقيق في الموضوع ، ليتم نقل الهالك صوب المستشفى الجامعي الحسن الثاني على وجه السرعة، إلا أن التدخلات الطبية لم تنجح في إنقاذ حياته، فينا تمكنت عناصر الأمن من إيقاف الابن المشتبه فيه على مستوى محطة القطار، وجرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.