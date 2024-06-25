مصرع شخصين وإصابات متفاوتة إثر إنفجار قنينة غاز داخل منزل بطنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

لقي شخصين مصرعها مساء اليوم الثلاثاء وأصيب آخرون ، إثر إنفجار قنينة غاز داخل منزل على مستوى حومة حداد بمدينة طنجة .

وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة لـ “هبة بريس ” فقد تسبب تسرب للغاز في نشوب حريق الأمر الذي أدى إلى إنفجار قنينة الغاز داخل المنزل منا تسبب في مصرع شخصين وإصابة خمسة أشخاص آخرين بحروق متفاوتة الخطورة .

واستنفر الحادث السلطات المحلية وعناصر الوقاية التي انتقلت الى عين المكان وقامت باخماد الحريق فيما تم نقل جثة الضحايا الى مستودع الأموات وتوجيه المصابين نحو قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة.