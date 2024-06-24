طاطا : موظف سجن يلقي حتفه غرقا بصهريج مائي

نهاية مأساوية لشاب ثلاثيني ينحذر من مدشر تيكزميرت بإقليم طاطا، بعد ان لقي حتفه غرقا وسط صهريج مائي.

الهالك كان قيد حياته يشتغل حارسا بالسجن المحلي بطاطا، وخلال وقت فراغه ومع ارتفاع درجة الحرارة بالإقليم ، حاول الاستمتاع بالسباحة داخل صهريج مائي بمنطقة أسا بتكموت ، قبل أن يلقى حتفه غرقا داخل هذا الصهريج.

وحضرت إلى مكان الحادثة مصالح الدرك الملكي، وأشرفت على توجيه جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات من أجل تشريحه. كما جرى فتح تحقيق في أسباب وظروف غرق الشاب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.