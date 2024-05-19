الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى : العداء المغربي سفيان البقالي يفوز بسباق 3000 م موانع
فاز البطل العالمي والأولمبي المغربي سفيان البقالي، بسباق 3000 م موانع، ضمن الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى رابع محطات العصبة الماسية، التي جرت منافساتها اليوم الأحد، بالملعب الكبير لمراكش.
وقطع البقالي مسافة السباق في زمن قدره 8د و09 ث و100/40 متقدما على الإثيوبي والي كيتنيت (8د و09 ث و 100/78) والكيني أموس سيريم (8د 10 ث و 100/82).
10 تعليقات
مبروك يا بطل
مبروك يا بطل
هنيئا له
مبروك عليه
مبروك للبطل سفيان البقالي
ألف مبروك
ألف مبارك للبطل المغربي
لنجاح والتوفيق والتالق للبطل المغربي سفيان البقالي
مبرووووووك يابطل البقالي
بالتوفيق انشاء الله