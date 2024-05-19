يوفنتوس يعلن رسميا عن اسم مدربه الجديد خلفا لأليغري

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الأحد، عن اسم مدربه الجديد الذي سيقود فريق “السيدة العجوز”، خلفا لماسيميليانو أليغري الذي أقيل من منصبه الجمعة الماضي.

وأعلن يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي، أن باولو مونتيرو، المدير الفني لفريق الشباب، سيتولى قيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وذكر بيان الفريق الإيطالي، أن مونتيرو سيتولى مهمة تدريب الفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي.

وسيخوض المدرب الجديد الحصة التدريبية الأولى له مع يوفنتوس في وقت لاحق اليوم الأحد قبل مواجهة نادي بولونيا غدا الاثنين، كما سيقود الفريق في المباراة الأخيرة لهذا الموسم ضد نادي مونزا.

ويعتبر مونتيرو أحد أساطير يوفنتوس، حيث قضى معه فترة طويلة كلاعب قبل أن يعود مجددا للنادي كمدرب لفريق تحت 19 عاما.

وكان نادي يوفنتوس أقال أليغري من منصبه الجمعة الماضي بعد يومين من قيادته الفريق للتتويج بلقب كأس إيطاليا.