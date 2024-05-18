انطلاق المباراة الرسمية للحرس الملكي للقفز على الحواجز 3 نجوم

2024-05-18 / 08:18
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انطلقت اليوم الجمعة، منافسات المباراة الرسمية للقفز على الحواجز 3 نجوم في رياضة الفروسية، التي ينظمها الحرس الملكي على مدى ثلاثة أيام بحلبة لا إيبيكا بتطوان، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الرياضية 19 مباراة، بمشاركة أجود فرسان الأندية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للفروسية.

وستتوج هذه التظاهرة الرياضية بإجراء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بعد غد الأحد.

ومن بين أبرز المسابقات المدرجة ضمن هذه المباراة الرسمية كذلك، جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

كما يشمل برنامج هذه المنافسة الرياضية ، التي ستجرى بعض مسابقاتها تحت الأضواء الكاشفة، على الخصوص جائزة الجامعة الملكية المغربية للفروسية، وجائزة القوات المسلحة الملكية، وجائزة الحرس الملكي، وجائزة الحامية العسكرية تطوان – شفشاون، وجائزة المسيرة الخضراء.

2024-05-18 / 08:18
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