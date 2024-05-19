ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا .. الترجي التونسي يتعادل مع الأهلي المصري

حسمت نتيجة التعادل السلبي من دون أهداف مواجهة الترجي التونسي وضيفه الأهلي المصري، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مساء اليوم السبت، على ملعب حمادي العقربي في تونس.

وكانت المباراة متكافئة بين الفريقين، مع أفضلية طفيفة لفريق الأهلي في بعض الفترات، لكن التحفظ من الجانبين غلب على أغلب أطوار المواجهة العرب

وستقام مباراة العودة بين الفريقين في استاد القاهرة الدولي معقل الفريق المصري، يوم السبت الخامس والعشرين من مايو الحالي.

وهذا هو النهائي الثالث الذي يجمع الفريقين العملاقين، بعد 2012 عندما تفوق الأهلي 3-2 بمجموع المباراتين، وفي 2018 حينما قلب الترجي تأخره بالقاهرة 1-3 وفاز في تونس 3-0 ليتوج بلقبه الثالث.