مهرجان تهديفي في مباراة فياريال وريال مدريد

انتهت مواجهة فياريال وضيفه ريال مدريد بالتعادل 4-4 اليوم الأحد، في مباراة شهدت تألقا لافتا لهداف الليغا المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث.

وسجل كل من أردا غولر (14 و45) وخوسيلو (30) ولوكاس فاسكيز (40) أهداف ريال مدريد، فيما دوّن سورلوث الـ”سوبر هاتريك” لفريق فياريال (39 و48 و52 و56)، ليتربع على صدارة ترتيب الهدافين بـ23 هدفاً.

ويواصل ريال مدريد، تصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 94 نقطة، علما بأن الميرنجي توج بلقب الليجا رسميا قبل 4 جولات من النهاية.

ورفع فريق فياريال رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم

وضمن فريق برشلونة مركز الوصافة في الليغا عقب فوزه على ضيفه رايو فاليكانو 3-صفر اليوم الأحد في الجولة قبل الأخيرة