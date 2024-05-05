البرازيلي “دا كوسطا” مدربا جديدا للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية

أعلنت الإدارة التقنية الوطنية “قطب كرة القدم المتنوعة”، عن تعيين جيلبيرطو دا كوسطا دو سوزا مدربا جديدا للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية.

وذكرت الإدارة التقنية الوطنية، في بلاغ، أن تعيين جيلبيرطو دا كوسطا دو سوزا يندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الرامية إلى إعادة الهيكلة التقنية للإدارة التقنية الوطنية “قطب كرة القدم المتنوعة”.

وفي سياق متصل، أفاد البلاغ أنه تم تعيين عمر سيلا، مدربا للمنتخبات السنية الصغرى لكرة القدم الشاطئية.

ومن جهة أخرى، ذكرت الإدارة التقنية الوطنية أنه تم تكليف عادل السايح، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة لأقل من 23 سنة، بتدريب المنتخب النسوي لكرة القدم داخل القاعة أيضا، خلفا للمدربة الإسبانية سارة مورينو.

يذكر أنه سبق للمدرب جيلبيرطو دا كوسطا دو سوزا أن قاد المنتخب البرازيلي للفوز بكأس العالم عام 2017.