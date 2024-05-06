الفنان محمد عبده يكشف عن إصابته بالسرطان
كشف الفنان السعودي محمد عبده عن إصابته بمرض السرطان، خلال محادثة صوتية دارت بينه وبين الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، قبل يوم من وفاة الأخير.
وأوضح عبده خلال تسجيل صوتي تناقلته منصات التواصل الاجتماعي، أنه مصاب بسرطان البروستاتا، وقال: “كان عندي كانسر (سرطان) في البروستاتا، وبأخذ إبرة (حقنة) كل 3 أشهر، وبعد يومين بتاريخ (السابع من أبريل) تنتهي الثلاثة أشهر، وأبدأ في الكورس الثاني”.
وأضاف عبده المعروف بلقب “فنان العرب”، أن “الفحوصات المبدئية طيبة، وإنزيم الكانسر (السرطان) ينخفض، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف بكثير من العمليات الأخرى، وهذا عارض نصبر عليه، ودعاؤكم من عوامل الشفاء”.
6 تعليقات
الفنان محمد عبده فنان العرب بامتياز يستحق التقدير والاحترام ونتمنى له الشفاء العاجل.
محمد عبده له بصمة رائعة جدا في الغناء أغانيه في المستوى المطلوب اللهم اشفيه شفاءا عاجلا.
نحن كشعب مغربي بدورنا نرفع أسمى التقدير والاحترام ونتمنى له الشفاء والعافية.
تتمنى له الرجوع إلى مسيرته الفنية لأنه فنان رائع جدا بدون مجاملة اللهم اشفيه شفاءا عاجلا يآرب.
أنا من المعجبين المميزين لهذا الفنان محمد عبده الذي يستحق منا كل التقدير والاحترام ونتمنى له الشفاء العاجل.
اللهم اشفيه شفاءا عاجلا من هذآ المرض المزمن الذي يصيب العدد الكثير ولكن الحمدلله الأطباء وجدوا له العلاج ; وكل ما اصابنا من الله عزوجل فهو قدر الله لا هروب منه ونعم بالله العلي العظيم.