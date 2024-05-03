الفنانة المغربية جنات: “لن أقوم بعمليات تجميل ولن أمنع ابنتي من دخول الفن”

هبة بريس – فن

تحدثت الفنانة المغربية جنات، عن موقفها من عمليات التجميل، ومن دخول ابنتيها لعالم الفن.

وفي تصريح لمجلة “فوشيا”، قالت جنات: “بحس أنني بكبر، بس عمري ما هعمل عمليات تحتاج إلى التخدير الشديد. لا أشعر أنني بحاجة لإجراء تغيير كبير على شكلي”.

وأكدت الفنانة المغربية، أنها ستدعم ابنتيها في حال أرادت إحداهما الدخول لعالم الفن، مضيفة بالقول “هعمل نفس اللي عملته والدتي معايا، لأن ماما كانت داعمة ليا على عكس بابا كان بيخاف عليا”.