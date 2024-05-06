الزوبير هلال يحتفل بزفافه ويعتذر من متابعيه: “سمحوليا بزاف”

2024-05-06 / 11:34
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هبة بريس – فن

احتفل المؤثر والكوميدي الزوبير هلال، مساء السبت، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.

ونشر الزوبير على حسابه بموقع “انستغرام”، صورا من حفل الزفاف الذي اقتصر على حضور عدد قليل من عائلة العروسين وأصدقائهما.

وعلق الزوبير على الصور بالقول: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رضيت بما كتبه الله لي وجعله من نصيبي فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وأنبتنا النبات الحسن. بغيت نشارك معاكم هاد الفرحة لكبيرة عندي ، سمحوليا بزاف مقدرتش نصور الحفلة العائلية اللي اختارو مايكونش الإختلاط ، حيت مدرتش عرس كانت غا حفلة صغييرة وكنبغي نشكركم من كل أعماق قلبي على التهنئة والحب ديالكم، أحبكم”

2024-05-06 / 11:34
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