صورة جديدة لأبطال سلسلة ” كوادالوبي” تثير إعجاب جيل الثمانينات

هبة بريس : فن

أثارت صورة نشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ، لابطال السلسلة المكسيكية “كوادالوبي” يظهر فيها أبطاله وقد بلغ منهما العمر عتيا.

جيل التمانينات والتسعينات، جميعهم يعرفون السلسلة الميكسيكية، التي نالت إعجابهم، بل ان أبطال المسلسل سبق ان قاموا بزيارة إلى المغرب انذاك، بل ان شباب مغاربة كانوا يطلقون الإسماع على بعضهم، وهناك من سمى أنواع من الشاحنات باسم ” كوادالوبي.

أول حلقة من المسلسل تم بثها في 31ماي 1993 واخر حلقة كانت سنة 17يونيو 1994.