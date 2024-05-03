سجن وتعويض مالي ضخم.. الإعلامية ياسمين عز تنتصر قضائيا على اللبناني “نيشان”

هبة بريس – فن

أعلنت مقدمة البرامج ياسمين عز عن فوزها في قضية رفعتها ضد الإعلامي نيشان.

وكتبت ياسمين عز عبر حسابها بتطبيق Instagram: “صدر الحكم في 29/4/2024، بإدانة المتهم نيشان ومعاقبته لما نسب إليه من سب علني لشخصي أنا ياسمين عز، وصدر أمر من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان تنفيذا للحكم”.

وتابعت: كل التقدير والاحترام لقضاء دبي النزيه المنصف الذي انصفني ورد لي حقي”.

وأضافت الاعلامية المصرية، خلال حلقة يوم أمس الخميس، من برنامجها “كلام الناس” المذاع عبر قناة “mbc مصر”: “أنا كنت قاصدة أقوله المفاجأة دي بعد ما كسبت قضيتي في دبي وعلى قد ما عمل حوارات على قد ما هياخد قضايا كثيرة”.

وأشارت إلى أنها ستتبرع بمبلغ التعويض “الكبير” التي حصلت عليه لأوجه الخير، مؤكدة أنها لا تبحث عن أموال، وأنها قامت بمقاضاته للخوض في أخلاقها، بحسب قولها..