تعثرت بفستانها.. وفاة مغنية على المسرح

هبة بريس – وكالات

في حادثة مأساوية، توفيت مغنية صينية أثناء تقديم حفل غنائي، بعد أن تعثرت بفستانها، واصطدام رأسها بأرضية المسرح.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، كانت الضحية تؤدي عرضًا في دار للمسنين، بمناسبة عيد الميلاد التسعين لأحد المقيمين عندما وقعت المأساة.

وأدت المطربة البالغة من العمر 31 عامًا أغنيتين قبل أن تتعثر بفستانها وتضرب رأسها، حيث سقطت وبقيت دون حركة، في حين حاول الموظفون إنعاشها أمام الحشد المصدوم.

وقال شهود عيان إن الموظفين أجروا للمغنية التي لم يكشف عن اسمها، ضغطات على صدرها محاولين إنقاذها، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى قريب في مدينة تشونغتشينغ الصينية.

ولكن رغم الجهود الحثيثة التي بذلها المسعفون، فقد توفيت المغنية بعد وقت قصير من وصولها.