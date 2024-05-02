عبر قناة تلفزية مغربية.. مدرب اتحاد العاصمة الجزائري يعلن استقالته

2024-05-02 / 15:20
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هبة بريس – رياضة
أعلن المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، عن تقديم استقالته من تدريب نادي اتحاد العاصمة الجزائري.

واختار المدرب الاسباني، قناة ميدي 1 تيفي المغربية، لإعلان قرار استقالته من تدريب النادي الجزائري.

ويأتي هذا القرار، عقب خسارة فريق اتحاد العاصمة الجزائري، مقابل تأهل فريق نهضة بركان رسميا إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإفريقي، وذلك إثر إلغاء مباراتي الذهاب والاياب بين الفريقين بسبب لعب النادي المغربي بقميص يحمل الخريطة الكاملة للمملكة.

2024-05-02 / 15:20
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