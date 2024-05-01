اتحاد كرة القدم الفرنسي يحظر ارتداء اللاعبين الجوارب الطويلة والخوذات

هبة بريس – وكالات

طالب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في رسالة مؤرخة بتاريخ 27 فبراير الماضي، تم تداولها في الساعات الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، رؤساء الدوري والمناطق بحظر ارتداء اللاعبين “خوذات و جوارب الرجلين الطويلة الضيقة”، حيث يَخشى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تحويل هذه الأشياء إلى علامات مرتبطة بالإسلام.

واعتبرت الرسالة التي كتبها رئيس رابطة كرة القدم للهواة، فنسنت نولارغيس، أنه لا يمكن ارتداء الخوذات والجوارب الطويلة في الملعب إلا “لأسباب طبية مثبتة”، وأنه من الضروري للحصول على هذا التفويض، عدم الاكتفاء بشهادة طبية بسيطة، بل الاتصال باللجنة الطبية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، القاضي الوحيد لتحديد ما إذا كان الطلب مبررا أم لا.

ويضيف المدير أن هذه المعدات “لا يمكن ارتداؤها مع إشارات الانتماء الظاهرة والمرئية”، مشدداً على أن رفض إزالة أو إخفاء الملابس أو العلامات الظاهرة يجب أن يؤدي إلى استبعاد المعني.