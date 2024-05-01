الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تفرض عقوبات على تونس

2024-05-01 / 11:50
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هبة بريس – وكالات

عاقبت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، تونس، بسبب “عدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات”، وأعلنت فرض عقوبات على البلاد.

وأوضحت المنظمة أن تونس “لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”.

ولن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضًا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

2024-05-01 / 11:50
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