الناضور .. “مارتشيكا ميد” تنظم النسخة الثانية من ترياتلون ريد ميد

2024-05-03 / 11:32
0

هبة بريس : وجدة

نظمت شركة “مارتشيكا ميد” النسخة الثانية من “ترايالتون RAID MED”، بشراكة مع “Meet the Runner” و “Les Amis du Ruban Rose”، يوم الخميس 2 ماي الجاري.
فبعد النجاح الباهر لنسخته الأولى، التي جرت بين مدينتي السعيدية والناظور سنة 2023، عادت “RAID MED” لطبعته الثانية إلى بحيرة “مارتشيكا”، وهو حدث رياضي ضخم، سلط الضوء على جمال المناظر الطبيعية للبحيرة، مع التوعية بالقضايا البيئية، ودعم قضية النساء المتأثرات بسرطان الثدي، عبر منافسة تجمع المشاركين من مختلف مناطق المغرب وخارجه.
هذه التظاهرة النوعية، اتاحت للمشاركين الفرصة لتحدّي أنفسهم من خلال مجموعة من الأنشطة، على غرار المشي في الطبيعة، وركوب الكانو، وركوب الدراجات الجبلية والتوجيه، وذلك أثناء استكشاف مسارات مدينة “أطاليون”، ومدينة الشاطئين في بحيرة “مارتشيكا”.
وبالإضافة إلى الترويج لمشروع تطوير وتنمية البحيرة وإنجازاته، ستركز هذه الطبعة على الأنشطة الاجتماعية، التي تشكل من بين أهداف مشروع “مارتشيكا”، إذ سيكون الحدث فرصة مواتية لدعم قضية جمعية “Les Amis du Ruban Rose”، في جهودها المعنوية لتوعية ودعم النساء المتأثرات بسرطان الثدي.
هذه التظاهرة الرياضية والتوعوية، جمعت بين الأداء الرياضي، واكتشاف المناظر الطبيعية الاستثنائية للبحيرة، والبعد الاجتماعي للمشروع.

2024-05-03 / 11:32
0

مقالات ذات صلة

مونديال 2030: وزارة السياحة معبأة من أجل استضافة الفرق…

2024-05-02 / 23:30

جوهرة بناني تفوز للمرة الثانية على التوالي برالي عائشة…

2024-05-02 / 20:02

عبر قناة تلفزية مغربية.. مدرب اتحاد العاصمة الجزائري يعلن…

2024-05-02 / 15:20

رسميا.. منتخب غينيا يستقبل الجزائر في ملعب العبدي بالجديدة

2024-05-01 / 23:57

بعد الانسحاب أمام بركان ..الاسباني غاريدو يتجه للانفصال عن…

2024-05-01 / 22:31

“الكاف” تعلن قرارات جديدة بشأن مباراة نهضة بركان ضد…

2024-05-01 / 15:54

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تفرض عقوبات على تونس

2024-05-01 / 11:50

اتحاد كرة القدم الفرنسي يحظر ارتداء اللاعبين الجوارب الطويلة…

2024-05-01 / 09:35
(فيديو) محكمة “طاس” تصدم الإتحاد الجزائري بشأن مباراة إتحاد العاصمة ضد نهضة بركان

(فيديو) محكمة “طاس” تصدم الإتحاد الجزائري بشأن مباراة إتحاد…

2024-04-30 / 23:18

فينيسيوس يقود ريال مدريد للتعادل مع بايرن والصراع يحتدم…

2024-04-30 / 22:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى