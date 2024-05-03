الناضور .. “مارتشيكا ميد” تنظم النسخة الثانية من ترياتلون ريد ميد

هبة بريس : وجدة

نظمت شركة “مارتشيكا ميد” النسخة الثانية من “ترايالتون RAID MED”، بشراكة مع “Meet the Runner” و “Les Amis du Ruban Rose”، يوم الخميس 2 ماي الجاري.

فبعد النجاح الباهر لنسخته الأولى، التي جرت بين مدينتي السعيدية والناظور سنة 2023، عادت “RAID MED” لطبعته الثانية إلى بحيرة “مارتشيكا”، وهو حدث رياضي ضخم، سلط الضوء على جمال المناظر الطبيعية للبحيرة، مع التوعية بالقضايا البيئية، ودعم قضية النساء المتأثرات بسرطان الثدي، عبر منافسة تجمع المشاركين من مختلف مناطق المغرب وخارجه.

هذه التظاهرة النوعية، اتاحت للمشاركين الفرصة لتحدّي أنفسهم من خلال مجموعة من الأنشطة، على غرار المشي في الطبيعة، وركوب الكانو، وركوب الدراجات الجبلية والتوجيه، وذلك أثناء استكشاف مسارات مدينة “أطاليون”، ومدينة الشاطئين في بحيرة “مارتشيكا”.

وبالإضافة إلى الترويج لمشروع تطوير وتنمية البحيرة وإنجازاته، ستركز هذه الطبعة على الأنشطة الاجتماعية، التي تشكل من بين أهداف مشروع “مارتشيكا”، إذ سيكون الحدث فرصة مواتية لدعم قضية جمعية “Les Amis du Ruban Rose”، في جهودها المعنوية لتوعية ودعم النساء المتأثرات بسرطان الثدي.

هذه التظاهرة الرياضية والتوعوية، جمعت بين الأداء الرياضي، واكتشاف المناظر الطبيعية الاستثنائية للبحيرة، والبعد الاجتماعي للمشروع.