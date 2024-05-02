جوهرة بناني تفوز للمرة الثانية على التوالي برالي عائشة للغزالات

2024-05-02 / 20:02
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اختتمت بمدينة الصويرة فعاليات الدورة الـ33 من رالي عائشة للغزالات في المغرب، والتي استمرت من 12 إلى 27 أبريل، برعاية جلالة الملك محمد السادس .

وقد تم تتويج الثنائي المغربي جوهرة بناني وسهام أسويبة بلقب الرالي على متن سيارة تويوتا هيولكس المدعمة من MANN FILTER.

وشهد الرالي مشاركة 200 فريق نسوي من دول مختلفة على مسافة تبلغ 1400 كيلومتر، حيث امتدت المراحل عبر الكثبان الرملية والتضاريس الصحراوية. واستمرت المنافسة من منطقة أرفود بمرحلة تمهيدية، تلتها 6 مراحل مختلفة، وصولاً إلى فم الزكيد بطاطا.

هذا التتويج هو الثاني على التوالي لجوهرة بناني، مؤكدة من خلاله على مهاراتها وتميزها في هذه الرياضة. وأعربت عن فخرها وفرحتها بهذا الإنجاز، معبرة عن رغبتها في تمثيل المغرب في الراليات الصحراوية الطويلة، في حال توفير الدعم اللازم لها.

2024-05-02 / 20:02
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