إيهاب أمير يقصف متابعة جزائرية: “كنموت على بلادي”

خولة الوادي – هبة بريس

رد الفنان إيهاب أمير، على متابعة جزائرية، طالبته بالابتعاد عن الحديث عن السياسة والرياضة، على خلفية تعليقه على واقعة احتجاز فريق نهضة بركان ومنعه من اللعب بقميصه الرسمي.

ونشر ايهاب أمير على حسابه بموقع انستغرام، رسالة المتابعة التي قالت فيها: “مادابيك حيد روحك من السياسة، والبالون ولها ففنك وفانز تاعك، وماتنساش لي وقفوا معك فستاراك”.

إيهاب أمير رد على متابعته قائلا: “أنا كندوي على بلادي معلاباليش لا بالسياسة، ولكن نموت على بلادي ندوي عليها وقت اللي بغيت ونقول اللي بغيت