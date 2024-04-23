إيهاب أمير يقصف متابعة جزائرية: “كنموت على بلادي”

2024-04-23 / 13:12
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خولة الوادي – هبة بريس

رد الفنان إيهاب أمير، على متابعة جزائرية، طالبته بالابتعاد عن الحديث عن السياسة والرياضة، على خلفية تعليقه على واقعة احتجاز فريق نهضة بركان ومنعه من اللعب بقميصه الرسمي.

ونشر ايهاب أمير على حسابه بموقع انستغرام، رسالة المتابعة التي قالت فيها: “مادابيك حيد روحك من السياسة، والبالون ولها ففنك وفانز تاعك، وماتنساش لي وقفوا معك فستاراك”.

إيهاب أمير رد على متابعته قائلا: “أنا كندوي على بلادي معلاباليش لا بالسياسة، ولكن نموت على بلادي ندوي عليها وقت اللي بغيت ونقول اللي بغيت

2024-04-23 / 13:12
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‫8 تعليقات

  1. هذه هي شهامة المواطنين المغاربة يموتون على وطنهم وملكهم من طنجة إلى الكويرة، وشعارنا هو الله الوطن الملك وانتهى الكلام.

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  3. ما فعلته الجزائر غير مرغوب فيه نحن كشعب مغربي من مس كرامتنا الوطنية ندسه ولا نتعاطف معه حتى وان كلفنا ذالك أرواحنا نحن شعب وطني حر .

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  7. بالفعل ياسيد ايهاب امير نحن كلنا نموت على بلادنا ولا نريد الذل والحكرة لهذا كل من سولت له نفسه بمس كرامة الشعب المغربي أو وطنه ينال منا العقاب ..

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  8. نحن دائماً نفتخر بوطننا الحبيب وملكنا الغالي عاش المغرب ملكا وشعباً اللهم احفظهما بحفظك ورعايتك من كل سوء ومكروه يا رب العالمين

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