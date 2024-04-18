وجدة .. توطين شركة جديدة في مجال خدمات معالجة الاعمال ب 400 منصب شغل

هبة بريس : وجدة

استقبل معاذ الجامعي، والي جهة الشرق، اليوم الخميس 18 أبريل الجاري بمقر ولاية جهة الشرق، مرفوقا بمحمد الصابري، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، ورامي رشيد، مدير قطب التحفيز والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، أوليفييه جولاند، الرئيس التنفيذي لشركة Tessi، العملاقة الأوروبية في مجال خدمات معالجة الأعمال.

وفي حديثه خلال اللقاء الذي حضرته أيضا راشيل بويسون، مديرة موقع وجدة، وحليمة حنتوم، مديرة الموارد البشرية للشركة، وهشام دينان، المدير المالي، أعرب الوالي عن تقديره للثقة التي تظهرها شركة Tessi في جهة الشرق، وأكد أن هذه الشراكة ستكون لها تأثيرات إيجابية على الجهة من خلال توفير فرص عمل لسكان المنطقة وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية.

كما أكد الوالي أن ولاية جهة الشرق والمركز الجهوي للاستثمار تبقيان رهن إشارة المستثمرين من أجل تنفيذ مشاريعهم بالجهة، كما هو الحال مع Tessi.

من جهته، أشاد جولاند بالبنية التحتية والفرص التي توفرها جهة الشرق، مؤكدا التزام شركته بدعم الاقتصاد المحلي من خلال تطوير مركز خدمات يعتمد على أحدث التكنولوجيات في مجال التحول الرقمي.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة جولاند للمشروع الضخم الذي تقيمه شركته في وجدة، حيث تم مؤخرا اتخاذ إجراءات لتوطين مشروع للشركة على مساحة تبلغ 2200 متر مربع في القطب الحضري الجديد، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع حوالي 400 فرصة عمل، مما سيسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية في المنطقة.

وتعتبر شركة Tessi رائدة عالميا في سوق خدمات معالجة الأعمال (BPS)، حيث تتخصص في تحويل العمليات التجارية والرقمنة وتحسين تجارب العملاء. تضم الشركة أكثر من 13,000 موظف في 15 دولة، وتحقق إيرادات سنوية تصل إلى 513 مليون يورو في عام 2022.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالوحدة الجديدة في شتنبر 2024، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في جهة الشرق.