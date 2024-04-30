حوالي 56 مليون مشترك في الخدمات الهاتفية بالمغرب

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن الحظيرة الإجمالية لخدمات الهاتف بالمغرب ارتفعت بنسبة 5,6 في المائة إلى 55,9 مليون مشترك سنة 2023، بعد ارتفاع نسبته 3 في المائة خلال السنة المنصرمة.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر أبريل 2024، أن معدل النمو لهذه الفئة سجل مستوى قياسيا بلغ 150,9 في المائة سنة 2023، بعد 144,3 في المائة قبل سنة.

وسجل المصدر ذاته أن حظيرة الهاتف الثابت ارتفعت، من جهتها، بنسبة 8,5 في المائة عند متم سنة 2023، بينما اختتمت حظيرة خدمة الإنترنت السنة المنصرمة بأداء بلغ زائد 7,6 في المائة لتبلغ ما يقارب 38,3 مليون مشترك، بمعدل نمو بلغ 103,4 في المائة.

من جهة أخرى، أوردت المديرية أن القيمة المضافة لقطاع المعلومات والاتصالات ارتفعت بنسبة 2 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بعد نمو بنسبة 0,3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، و2 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2023، و0,9 في المائة في الفصل الأول من السنة ذاتها.

وفي المتوسط، يتابع المصدر نفسه، ارتفعت هذه القيمة المضافة بنسبة 1,3 في المائة سنة 2023، بعد تحسن بنسبة 2,6 في المائة قبل سنة.