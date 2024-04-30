عمور: قطاع الصناعة التقليدية يشغل 22% من الساكنة النشيطة

2024-04-30 / 16:15
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هبة بريس – الرباط

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن قطاع الصناعة الوطنية يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني والتشغيل والمحافظة على التراث الوطني

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، أن قطاع الصناعة التقليدية يساهم بنسبة 7 في المائة في الناتج الداخلي العام، كما يساهم في تشغيل 22 % من الساكنة النشيطة.

وأضافت عمور، أن الصناعة التقليدية عرفت انتعاشة مهمة بفضل انتعاشة القطاع السياحي، وبفضل الاستراتيجية المعتمدة لتأهيل هذا القطاع والانتقال به من قطاع غيرر مهيكل الى قطاع مهيكل وتنافسي.

2024-04-30 / 16:15
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